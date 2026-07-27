Nije sve bilo bajka... Imala je Ana mnogo problema. Konačno je rešila da sve otkrije.

Ana je bila gošća Slavena Bilića u emisiji "(Ne)uspeh prvaka", gde se prisetila trenutaka kada je, uprkos velikim uspesima i iskustvu, morala da se suoči sa ozbiljnim psihičkim pritiskom.

-Poslednjih godina sam patila od žestokih napada panike svaki put kada je trebalo da izađem na teren. Nikada nisam pričala o tome, ali te krize su bile veoma intenzivne. Kada je sutradan trebalo ponovo da izađem pred gledaoce, opet sam imala sličan problem - ispričala je Ana.

Bila je iskrena.

-Nije to bio lak korak, tenis je bio moj život od pete godine. Bila je to moja prva ljubav, nešto što sam volela i u čemu sam bila veoma dobra. Ne mogu da kažem da mi ne nedostaje, ali ne žalim zbog odluke. Nedostaju mi turniri, takmičenja i adrenalin, ali srećna sam tu gde sam sada - zaključila je Ivanovićeva.