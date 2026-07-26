Beloruska teniserka Arina Sabalenka odmara posle Vimbldona i sprema se za nastavak sezone.

Iako svoj privatni život i članove porodice uglavnom drži podalje od očiju javnosti, Sabalenka je ovog puta napravila izuzetak i oduševila pratioce na TikToku. Ona je objavila viralan snimak na kom pleše sa svojom 17-godišnjom sestrom Tonečkom, pokazavši opuštenu i zabavnu stranu van teniskih terena.

Sabalenka je 2019. godine doživela veliki udarac kada joj je preminuo otac Sergej, čovek koji je bio njena najveća podrška.