Dok se odmara pred start nove NBA sezone i obaveza sa reprezentacijom Srbije, Jokić je ponovo odlučio da provodi vreme uz svoju veliku ljubav, a to je boravak na hipodromu i praćenje konjskih trka.

Najbolji srpski košarkaš zajedno sa bratom Nemanjom je doputova u Suboticu, gde prisustvuje tradicionalnim konjičkim trkama u okviru manifestacije Dužijanca.

Na programu su i trke kojima učestvuju grla iz njegove ergele "Drim kečer".

Jokić je već godinama redovan učesnik i gost najvećih kasačkih trka u Srbiji i regionu.

Poznato je da slobodno vreme često provodi na hipodromima, a njegova ergela ostvaruje zapažene rezultate na brojnim takmičenjima.