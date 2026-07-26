Argentinski fudbaler Lionel Mesi prvi put se pojavio u javnosti nakon poraza u finalu Svetskog prvenstva i to na neočekivanom mestu.

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena prisustvovao je utakmici treće lige Argentine, gde je zajedno sa sinom Mateom iz lože pratio duel između Leonesa iz Rosarija i Central Kordobe.

Uprkos teškom periodu kroz koji prolazi posle izgubljenog finala, Mesi je delovao vedro i raspoloženo. Kada je primetio kamere uperene ka njemu, uz osmeh je mahnuo navijačima, koji su njegov gest pozdravili gromoglasnim aplauzom i ovacijama.