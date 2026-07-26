Fudbalski klub Rad objavio je da je Marko Nikolić pokrio sve troškove kluba za organizaciju utakmica na domaćem terenu za narednu sezonu.

Srpski trener je još jednom pokazao da ne zaboravlja klub u kojem je počeo uspešnu karijeru.

Tim sa Banjice je prošle sezone uspeo da se vrati u Beogradsku zonu (četvrti rang srpskog fubala) i to upravo zahvaljujući brojnim bivšim igračima koji su, svako kako je mogao - neki na terenu, neko finansijski, i naravno uz pomoć navijača - i u narednoj takmičarskoj godini napašće treću ligu.

Zahvaljujući Nikoliću Rad sada ne mora da brine za veliku finansijsku stavku - troškove organizacije mečeva na Banjici.

- Velike ljude odlikuje to što nikada ne zaboravljaju odakle su potekli. Marko Nikolić je svoje prve trenerske korake napravio u Radu. Danas, iako je stekao veliko ime, nije zaboravio svoj klub. Ove godine je prepoznao iskren trud i zalaganje ljudi koji vode ovu borbu, te je velikodušno pružio podršku svima koji su trenutno deo tima. Njegova donacija će u potpunosti pokriti troškove organizovanja utakmica na Banjici tokom sezone u Zonskoj ligi. Za nas ovo nije samo finansijska pomoć. To je poruka da se trud, poštenje i ljubav prema klubu cene i prepoznaju. Marko, hvala ti što si uz Rad. Hvala ti što veruješ u ljude koji danas ispisuju novu stranicu istorije ovog kluba - ovim rečima FK Rad se zahvalio svom bivšem treneru na velikom gestu.