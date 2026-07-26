Delovalo je da će Vanja Milinković-Savić nastaviti karijeru u Premijer ligi, ali je zbog situacije na fudbalskom tržištu došlo do preokreta.

Propali pregovori su dali šansu Juventusu da angažuje srpskog golmana.

Nije tajna da je Vanja bio na meti torinske "stare dame", koja traži pojačanje na golmanskoj poziciji kako bi zaoštrila konkurenciju. Ipak, on nije bio primarna meta, jer su čelnici kluba iz Torina prioritet dali Emilijanu Martinezu i Guljelmu Vikariju.

Strategija Juventusa bila je da se okrenu srpskom golmanu tek ako ne uspeju da se dogovore sa svojim prvim izborima. U jednom momentu, delovalo je da će Vanjina karijera krenuti u drugom pravcu. Njegovi agenti su pregovarali sa engleskim Hal Sitijem, što je navelo Juventus da privremeno odustane od posla i sačeka ishod.



Međutim, kako prenosi "Sky Sport", Hal Siti je promenio svoje planove. Engleski klub je odustao od dovođenja Milinkovića-Savića i fokusirao se na golmana Olimpijakosa, Grka Konstantinasa Colakisa.

Takav razvoj situacije bi mogao da natera Juventus da ponovo pokrene interesovanje za Milinković-Savića. Italijanski velikan traži dugogorčno rešenje na poziciji golmana, a srpski čuvar mreže ostaje jedna od najozbiljnijih opcija ukoliko propadnu pregovori sa drugim kandidatima.