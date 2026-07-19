Vanja Milinković-Savić bi mogao da nastavi karijeru u Premijer ligi. Kako prenose ostrvski mediji, Totenhem je ozbiljno zainteresovan za srpskog golmana.

"Pevci" bi u narednim danima trebali da pošalju i zvaničnu ponudu Napoliju, ali problema ne bi trebalo da bude jer Vanja nije u planovim novog trenera Masimilijana Alegrija.

Iako je Milinković-Savić bio ponajbolji igrač Napolija prošle sezone, Alegri ga ne vidi u svom timu. Iskusni stručnjak želi da a gol vrati Aleksa Mereta, a to je Totenhem spreman da iskoristi i srpskog reprezentativca dobije po nešto nižoj ceni. Prema pisanju "Korijere delo Sporta", prva ponuda neće biti finansijska već će "pevci" pokušati da naprave razmenu i Napolitancima ponude Giljerma Vikarija.

Italijan se prethodne godine uklopio u sivilo Totenhema, a kako je sezona odmicala bio je sve slabiji. Na kraju ga je Roberto de Zerbi sklonio sa gola i poručio upravi da mu za narednu sezonu nije potreban. Ni Vikario se nije mnogo bunio već je poručio da želi da se vrati u Seriju A.