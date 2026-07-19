Dejan Stanković ne računa na Daglasa Ovusua i ofanzivac je trebalo da ode na pozajmicu u OFK Boegrad. Ipak, sada bi moglo da dođe do velikog preokreta.

Prema informaciji iz Ukrajine, Metalist Harkov je obnovio interesovanje za bivšeg igrača Radnika iz Surdulice. Hteo je Metalist krilnog napadača i zimus, ali je on na kraju završio na "Marakani", gde se nije najbolje pokazao.

Kako prenosi ukrajinski novinar Igor Burbas, realizacija transfera bila bi moguća ukoliko Metalist izdvoji 2.200.000 evra, koliko je iznosio i transfer 20-godišnjeg krilnog fudbalera iz Radnika.

Ovusu nije u planovima trenera Dejana Stankovića za novu sezonu nakon što nije realizovan njegov odlazak u Viktoriju Plzenj, a zbog toga u klubu razmatraju mogućnost njegove prodaje umesto pozajmice.