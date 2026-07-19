Košarkaši Srbije nisu uspeli da osvoje titulu na Evropskom prvenstvu u Ljubljani za igrače do 20 godina. "Orlići" su u finalu ubedljivo poraženi od domaćina Slovenije rezultatom 84:65, pa su tako došli do srebrne medalje.

Srbija je odigrala impresivan turnir i do finala stigla bez poraza, ali u meču za zlato nije imala snage protiv raspoloženih Slovenaca koji su od početka do kraja meča kontrolisali rezultat i zasluženo stigli do pobede.

Oba tima su dosta stegnuto ušla u meč. U prvoj četvrtini je viđen mali broj poena, a nakon ovog perioda je Slovenija vodila 15:13.

Opustili su se domaći košarkaši u drugoj deonici i na momente čak bili blizu dvocifrene prednosti. Srbija se nije predavala, ali je završnica pripala protivniku koji je na pauzu otišao sa osam poena prednosti - 40:32.

U trećem kvartalu veliki pad "orlića". Razlika se konstantno uvećavala i Slovenija je trojkom Bolhara stigla do velikih 17 poena viška pred poslednjih deset minuta.

Nije Srbija mogla da se vrati u meč. Slovenci su u jednom momentu imali i 20 poena prednosti, pa su bez ikakvih problema priveli meč kraju i došli do titule na svom terenu.