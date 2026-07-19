KK Partizan je do 19. jula bio jedini tim koji nije predstavio niti jedno pojačanje pred novu sezonu, a sada je stiglo i prvo ozvaničenje.

Nakon mnogo "thank you" stiglo je i prvo "welcome", a dobrodošlicu su poželeli američkom centru Kevarijusu Hejsu.

-Dvadesetdevetogodišnji košarkaš sa evroligaškim iskustvom iz Žalgirisa, Pariza, ASVEL-a i Monaka, potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-belima i priključiće se timu na početku priprema za sezonu 2026/27 - stoji u saopštenju kluba.

Hejs je 206 cm visoki centar i bivši student prestižnog univerziteta Florida, da bi nakon toga stigao u Evropu i nosio prvo dres Kantua, pa Asvela, zatim Burse, Žalgirisa, Pariza i na kraju Monaka.

U sezoni 2025/26 je za Monako odigrao 40 utakmica u Evroligi i 7 puta bio starter, dok je u proseku imao 6,3 poena uz 3,4 skoka i 0,8 blokada što je bilo negde oko 7,2 indeksna poena.