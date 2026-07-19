AEK iz Atine želi da dovede Kingsa Kangvu.

Klub koji sa klupe predvodi Marko Nikolić je i ranije pokazivao interesovanje za nekadašnjeg vezistu Crvene zvezde, a prema izvorima iz Izraela, sada je ponuda Hapoel Ber Ševi i poslata.

Orbelin Pineda je za 8.000.000 evra napustio AEK i otišao u Monterej, a značajan deo tog novca biće usmeren za Kangvu.

Kangva je 2024. stigao iz Crvene zvezde za 800.000 evra i od tada mu je cena porasla nekoliko puta.

Prošle sezone je bio sjajan. Postigao je 12 golova i upisao 11 asistencija, čime je u velikoj meri doprineo osvajanju titule.

U dresu Zvezde je na 56 utakmica postigao 12 golova, uz devet asistencija.