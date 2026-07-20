Izuzetno tužne vesti dolaze samo dan nakon što se završilo Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Legendarni fudbaler iz Engleske Kevin Kigen je preminuo u 75. godini.

Nedavno je njegova porodica otkrila da ima rak četvrtog stepena, a sada je i preminuo...

Prošlo je tek nešto više od mesec dana kako je porodica otkrila da ima rak, te da je pitanje trenutka kada će i napustiti ovaj svet. Nažalost, to se i desilo ovog 20. jula, što piše San.

Ovu vest je potvrdio i njegov blizak prijatelj Piter Grejvs, koji je pisao ovog podneva.

- Sa ogromnom tugom moram da obelodanim to da je Kevin Kigan preinuo u 75. godini. Bivši engleski fudbaler i selektor se borio sa kancerom, a preminuo je okružen svojom ženom i ćerkama do poslednjih trenutaka. Kigan je dva puta osvajao Zlatnu loptu, a bio je voljeni muž, otac i deda.

Kevin Kigen je počeo karijeru u Skantorpu, potom je igrao za Liverpul, HSV, Sautempton i Njukasl. Trenirao je Njukasl, Fulan, bio je selektor Engleske, a vodio je i Mančester siti.