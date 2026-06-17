Fudbalske reprezentacije Engleske i Hrvatske sastaju se u okviru Grupe na Svetskom prvenstvu, u jednom od najzanimljivijih duela prve faze turnira. Meč se igra u Dalasu, na „Dallas Stadiumu“, sa početkom od 22.00 časa po srednjoevropskom vremenu.

Očekuje se prava fudbalska poslastica, u kojoj Engleska ulazi sa ulogom favorita, dok Hrvatska, predvođena iskusnim jezgrom ekipe i taktičkom disciplinom, traži šansu da ponovo napravi veliki rezultat na najvećoj sceni.

Duel dve reprezentacije koje redovno igraju završnice velikih takmičenja dodatno podiže tenziju i interesovanje navijača širom sveta.

Biće sve još zanimljivije jer su Englezi udarili na Luku Modrića...

Direktan prenos meča od 22 sata možete pratiti na Areni Sport 1 Premium i na prvom programu RTS-a.