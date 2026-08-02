Navodno je već stigla ponuda visine 1.500.000 evra, ali za sada je čitava priča stopirana, jer Ber Ševa nije spremna da se odrekne krilnog napadača.

Ni njemu se ne žuri iz Izraela, uprkos tome što mu je ponuđena godišnja plata u visini od 700.000 evra.

Ne deluje Rumi da je nezamenjiv u ekipi. Tokom leta je odigrao samo jednu utakmicu, ali nije isključeno da bi protiv Zvezde mogao da dobije veću ulogu. Važno je napomenuti da momak ima 22 godine i da je tek pre nekoliko meseci stigao u Ber Ševu za 400.000 evra kao jedan od najperspektivnijih fudbalera Izraela. Prošlu sezonu je počeo u Kirjatu, a računajući ukupni učinak iz prethodne takmičarske godine, na 35 mečeva je upisao pet golova i sedam asistencija.

Bio je važan šraf Ber Ševe tokom minulog plej-ofa kada je upisao dve asistencije za svoju ekipu. Pogodio je i u finalu kupa, ali je Makabi ipak bio pobednik.

Priča dobija širi kontekst ako se uzme u obzir da je trener Akrona – Srđan Blagojević, čovek koji je do skora predvodio Partizan. Cilj im je da ne ispadnu iz lige i u skladu s tim će pokušati adekvatno da se pojačaju.