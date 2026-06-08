Doskorašnji trener Partizana, Srđan Blagojević, definitivno odlazi iz Humske i ide put Rusije gde će biti novi trener fudbalskog kluba Akron.

Sportski direktor tog kluba, Aleksej Butrovoj, govorio je biranim rečima o Blagojeviću:

-Filozofija Srđana Blagojevića savršeno odgovara potrebama Akrona: zna kako da radi sa mladim igračima i pridržava se osnovnih principa kluba – fokus na kontroli lopte, visokom presingu, kompaktnoj odbrambenoj liniji i brzom tempu u tranziciji. On je, pre svega, stručnjak sa uspešnim iskustvom u vođenju timova različitog ranga u ligama sa sličnim uslovima i mentalitetom. Srđan takođe tečno govori ruski jezik, što će skratiti period prilagođavanja novoj ekipi i pomoći u uspostavljanju efikasne komunikacije - rekao je Butrovoj.

Podsećanja radi, Akron će na ime obeštećenja Partizanu platiti 150.000 evra, dok će na ime bonusa moći da legne još 300.000 evra.

U međuvremenu, stigla je potvrda da je novi tim menadžer Partizana, Saša Ilić.