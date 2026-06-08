Nemački teniser Aleksander Zverev napokon je osvojio grend slem titulu. On je u finalu Rolan Garosa sa 3:2 savladao Flavija Kobolija.

Na najvećem upehu u karijeri mu je čestitao i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković sa kojim ima odličan odnos, a to je Srbin emotivnom objavom i potvrdio.

- Saša, poznajem te otkako si imao 10 godina. Borio si se na terenima za trening sa mojim najmlađim bratom, dok sam se ja takmičio protiv tvog starijeg brata, Miše, na velikoj sceni, kako u juniorskoj tako i u profesionalnoj konkurenciji. Godinama negujem poštovanje i prijateljstvo sa celom tvojom porodicom. Vodili smo bezbroj razgovora o teniskoj taktici, strateškim igrama, životu, porodici, poslu. Lepo smo se provodili na terenu i van njega. Znanje o tome šta si morao da podneseš sa svojom bolešću od malih nogu, prevazilaženje najveće mentalne prepreke u sebi i odbijanje kritičara koji su mislili da nikada nećeš osvojiti grend slem, čini ovu pobedu još posebnijom i nezaboravnijom. Videti suze radosnice koje si imao zajedno sa roditeljima, bratom i drugim članovima tima me je dirnulo. Srećan sam što si uspeo i apsolutno zaslužuješ ovaj uspeh jer si toliko naporno radio na svakom frontu da bi se to ostvarilo. Uživaj i mladec brate (bravo, brate) - napisao je Đoković.