Nekadašnji fudbaler Partizana Valeri Božinov prolazi kroz težak period nakon što je zbog ozbiljnih zdravstvenih problema završio u bolnici. Kako javljaju bugarski mediji, on je hospitalizovan prvo u Plovdivu, a potom i u Sofiji, nakon što mu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo.

Drama je počela kada je Božinov, koji je nedavno napunio 40 godina, primio injekcije za ublažavanje bolova zbog povrede. Tom prilikom je u njegov organizam ušla bakterijska infekcija koja je izazvala haos. Situaciju je dodatno zakomplikovala terapija kortikosteroidima, koja je, prema navodima medija, "odigrala lošu šalu" sa njegovim organizmom i dovela do hitne reakcije lekara.

Ipak, izvori bliski fudbaleru potvrđuju da je najgore prošlo i da se Valeri uspešno oporavlja.

- Držimo mu palčeve da se što pre potpuno oporavi. I hoće, jer on je mašina - poručili su prijatelji bivšeg golgetera, a prenose mediji u Bugarskoj.