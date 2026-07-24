Fudbaleri Vojvodine doživeli su ubedljiv poraz od Ajaksa rezultatom 4:1 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Posle meča se pojavila informacija da trener "lala" Miroslav Tanjga neće doći na konferenciju za medije.

Odmah je krenulo sa nagađanjima zbog čega se iskusni stručnjak nije pojavio, ali se ispostavilo da nema nikakvih zakulisnih radni već da je reč o tehničkom propustu. U momentu kada je konferencija za medije počela, strateg Vojvodine nije bio u svlačionici zbog čega je osoblje kluba imalo problema da ga pronađe u prostorijama stadiona "Karađorđe".

Novosađani su izdali i zvanično saopštenje:

- Konferencija za medije u ovoj fazi takmičenja nije obavezna, o čemu govori i podatak da Ajaks nije održao konferenciju i da njihov trener vođen tim pravilom nije imao medijskih obaveza.

Gospodin Tanjga se na konferenciji za medije nije pojavio isključivo iz tehničkih razloga. U trenucima kada su se mediji okupili u pres centru, Tanjga nije bio u svlačionici, pa je golman Rosić izašao pred medije da da izjavu.

Po završetku konferencije, gospodin Tanjga je došao do restriktivnih prostora, ali mediji su već napuštali pres salu, pa je procena bila da u miks zoni da izjavu. Propust je bio isključivo do nas i zbog toga se izvinjavamo.

Potrudićemo se da se takve stvari više ne ponavljaju. Gospodin Tanjga je uvek bio na raspolaganju medijima, radilo se o pobedama ili porazima i tako će se i nastaviti. Potrudićemo se da sutra dostavimo njegove izjave koje nedostaju, kako o utakmici protiv Ajaksa, tako i o utakmici protiv Crvene zvezde koja nam sledi - navedeno je iz kluba.