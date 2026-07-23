Zvezdaši će do početka utakmice moći da uživaju u druženju sa animatorima, a posebni gosti u fan zoni biće i prvotimci ekipe Dejana Stankovića, koji će se pridružiti najmlađima.

Takođe, biće organizovane razne igre u sportskom duhu, kao i iscrtavanje lica za najmlađe navijače našeg kluba, uz dobro poznatu zvezdašku muziku.

Crvena zvezda i u sezoni 2026/27 nastavlja sa sjajnom akcijom, kojom još jednom pokazuje brigu o najmlađim navijačima, kao i da je Marakana pravo mesto za porodično okupljanje. Zvezdaši, vidimo se u nedelju da zajedno uživamo u fan zoni i Zvezdinoj utakmici!

Crvenu zvezdu posle te utakmice čeka revanš sa Larnom u 2. kolu kvalfikacija za Ligu šampiona. Karte za taj meč su već u prodaji.