Sejdina Kejta je doveo domaće u vođstvo u 45. minutu. Ašhat Tagibergen je u 60. minutu mogao da izjednači, ali nije iskoristio penal. Konačan rezultat postavio je crnogosti internacionalac Nemanja Cavnić golom u 84. minutu.
 
Revanš meč igraće se u Kostanaju sledećeg četvrtka.
 
Ukoliko eliminiše luksemburški Una Štrasen, Partizan će biti domaćin prvog meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, 6. avgusta, a revanš u Litvaniji ili Kazahstanu bio bi sedam dana kasnije. 