Sejdina Kejta je doveo domaće u vođstvo u 45. minutu. Ašhat Tagibergen je u 60. minutu mogao da izjednači, ali nije iskoristio penal. Konačan rezultat postavio je crnogosti internacionalac Nemanja Cavnić golom u 84. minutu.

Revanš meč igraće se u Kostanaju sledećeg četvrtka.