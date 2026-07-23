Fudbal
Podela bodova: Potencijalni rivali Partizana remizirali u prvom meču
Potencijalni rivali Partizana, Panevežis i Tobol, remizirali su rezultatom 1:1 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija
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Sejdina Kejta je doveo domaće u vođstvo u 45. minutu. Ašhat Tagibergen je u 60. minutu mogao da izjednači, ali nije iskoristio penal. Konačan rezultat postavio je crnogosti internacionalac Nemanja Cavnić golom u 84. minutu.
Revanš meč igraće se u Kostanaju sledećeg četvrtka.
Ukoliko eliminiše luksemburški Una Štrasen, Partizan će biti domaćin prvog meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, 6. avgusta, a revanš u Litvaniji ili Kazahstanu bio bi sedam dana kasnije.
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