Kristal Palas je slavio i u prvom meču u Krakovu, u kom je Šahtjor bio domaćin, rezultatom 3:1.

Strelci za Kristal Palas na večerašnjem meču bili su Pedro Enrike autogol u 25. i Ismaile Sar u 52. minutu.

Gol za Šahtjor postigao je Eginaldo u 34. minutu.

Kristal Palas će u finalu igrati protiv Rajo Valjekana, koji je večeras u revanš meču na gostujućem terenu pobedio Strazbur 1:0.

Rajo Valjekano je slavio identičnim rezultatom i u prvom meču na svom terenu u Madridu.

Strelac pobedonosnog gola za Rajo Valjekano na večerašnjem meču bio je Alemao u 42. minutu.

Finale se igra 27. maja na stadionu Red Bul arena u Lajpcigu.