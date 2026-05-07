Fudbalski klub Real Madrid oglasio se nakon skandaloznih vesti da su se Federiko Valverde i Aurelijen Čuameni potukli na treningu ovog jutra.

Kapiten je završio u bolnici sa posekotinama, a tamo gde je odvezao trener Alvaro Arbeloa.

- Real Madrid objavljuje da se posle dešavanja na treningu prvog tima ovog jutra odlučio da pokrene disciplinske postupke protiv igrača Federika Valverdea i Aurelijena Čuamenija. Klub će objaviti dalje odluke kada ceo proces bude završen - piše u zvaničnoj objavi kluba.