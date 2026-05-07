Isplivali su detalji tuče u svlačionici Real Madrida u kojoj su učestvovali Federiko Valverde i Oreljen Čuameni. Kako prenose španski mediji, Urugvajac je nakon udarca Francuza pao u nesvest i morao je da bude hospitalizovan.

Danima već traje haos u taboru "kraljevskog kluba", a nakon što su Valverde i Čuamenisu "zaratili" na treningu u sredu, sve je kulminiralo u četvrtak. Navodno, Francuz je žestoko startovao nad Valverdeom, što mu je ovaj žestoko zamerio.

Na startu današnjeg treninga ga je snažno oborio i pokazao da mu nije zaboravio dešavanja od juče, a trener Alvaro Arbeloa je pokušao ovaj konflikt da reši tako što ih je stavio u isti tim. Ipak, ni to nije pomoglu u smanjenu tenzija, pošto su nastavili da se svađaju.

Sve je kuminiralo posle treninga u svlačionici kada je došlo do žestoke tuče, a ostali igrači nisu uspeli da ih razdvoje pre nego što je šteta već načinjena.

Čuameni je praktično nokautirao Valverdea koji je pao na pod raskrvavljene glave i ostao bez svesti. Hitno je odvezen u bolnici u pratnji trenera.



