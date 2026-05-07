U sredu se pojavila informacija da su se Federiko Valverde i Orelijen Čuameni potukli i da je posle toga nastao pravi haos u svlačionici "kraljevskog kluba".

Naime, sve je počelo verbalnim duelom između dva saigrača a potom su krenuli da se unose jedan drugom u facu i nastao je pravi skandal. Okršaj se nastavio u svlačionici gde su treneri morali da ih razdvajaju. Međutim tu nije kraj drame, jer su se potukli u četvrtak.

Kako navodi španska "Marka" danas se sve zakuvalo kada Valverde nije hteo da se rukuje sa Čuamenijem kada su igrači stizali na trening. Na treningu ništa nije bilo prijateljski već su se dva igrača ponovo pokačili i nastala je nova tuča. Kako tvrde španski mediji gadnija tuča nije viđena. Nekolicina saigrača i pomoćnh trenera je bia uključena u razdvajanje dva vezna igrača.

Valverde je zadobio ozbiljnu posekotinu i morao je da bude transportovan u bolnicu. Urugvajac je i glavni krivac za ovaj incident jer je on bio taj koji se nije rukovao i bio agresivan prilikom startova na treningu, što je navelo Francuza da odreaguje.

