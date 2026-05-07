O svemu je govorio direktor Zvezdan Terzić.

- Voleo bih da se na nekim pozicijama dobro pojačamo. Baš onako kvalitetno. Pozicije ‘desetke’, krila, možda i štopera. Videćemo. Prioritet su ‘desetka’ i krilo, da to budu igrači koji mogu da naprave razliku - rekao je za "Kurir".

Filip Kostić i Nemanja Gudelj su iskusna imena koja bi mogla da se pojure u narednoj kampanji...

-Oni su odlični igrači i sjajni momci, sa izvanrednim karijerama. Videćemo, u periodu pred nama. Moramo da vodimo računa da napravimo balans. Ne smemo da imamo staru ekipu, već poletnu koja može mnogo da trči. Fizička moć je danas neophodna za velike domete. Balans iskusnih i mladih igrača je nešto što je dobitna kombinacija.

Imao je izuzetne reči o Džeju Enemu, a istakao je da je klub odbio ponudu od 7 miliona evra.

- Prototip igrača za velike klubove, verovatno Premijer lige. Svaka čast OFK Beogradu na dobrom skautingu, što su ga doveli. Njegovih 195 centimetara visine i ta snaga, plus brzina da on razvije 37 km/h. To su vanserijski parametri. Meni nije jasno kako ga je Ajaks ispustio. Enem nije igrač, Enem je zver. A, 2003. je godište.

Nastavio je u istom ritmu.

-Mi smo već dobili ponudu iz Bundeslige od 7.000.000 evra, ali smo je odbili. Javili su se da će poslati novu ponudu od 10.000.000 evra, rekli smo im, ne šaljite, biće odbijena. Mislim da Džej Enem ima potencijal za velike stvari. Platili smo ga OFK Beogradu pozajmicu od 500.000 evra, uz opciju otkupa od 2.000.000 evra. Verujem da će njegova cena ići preko 15.000.000 evra. Samo da ga zdravlje posluži. On je zver.