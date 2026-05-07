Arina Sabalenka je jedan od glavnih favorita za titulu na predstojećem Rolan Garosu.

Beloruskinja je sada pokazala odevnu kombinaciju u kojoj će igrati na drugom grend slemu sezone, čime je napravila haos na društvenim mrežama.

Najbolja teniserka sveta je objavila kratak snimak u kojem je pokazala opremu pripremljenu za Rolan Garos, a mreže su se usijale zbog komentara njenih fanova.

Sportsko-elegantna kombinacija, čija se vrednost procenjuje na oko 135 dolara, izazvala je lavinu reakcija. Jedni su oduševljeni jednostavnim, ali upečatljivim stilom, dok drugi vode rasprave o tome koliko se moda promenila u ženskom tenisu poslednjih godina.

Video je za kratko vreme prikupio pozamašaj broj pregleda, a Sabalenka je ponovo pokazala da i van terena ume da bude u centru pažnje.

Rolan Garos je na programu od 24. maja do sedmog juna.