Novak je za prvog rivala na pravom treningu pred start rimskog mastersa, izabrao tenisera koji je napravio ogroman skok ove godine.

Artur Fis, šampion Barselone ali i finalista Dohe i polufinalista Majamija i Madrida, momak koji je godinu počeo na 42. mestu, a sada je 17, imao je čast da prvi testira najboljeg svih vremena posle dvomesečne pauze.

Izveštači sa lica mesta kažu da je odigran jedan set a da je Fis pobedio sa 6:2.

Đoković nije igrao dva meseca. Nema dileme da je Fis već ušao u kategoriju mladih tenisera od kojih se očekuje da u jednom trenutku, možda već ove godine, mada realnije narednih, ugroze dominaciju Sinera i Alkaraza.