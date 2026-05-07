Đerar Pike je dobio dvomesečnu suspenziju zbog sukoba sa sudijom posle utakmice Andore i Albasetea.

Nekadašnji fudbaler Barselone i reprezentacije Španije, a danas suvlasnik Andore je burno reagovao nakon poraza svog tima rezultatom 1:0. Sudija Alonso de Ena Volf uneo je njegove izjave u zvanični izveštaj.

Prema navodima arbitra, Pike mu je rekao: "Idi sa pratnjom da te neko ne napadne", kao i: "U nekoj drugoj zemlji bi te prebili, ali ovde u Andori smo civilizovani".

Disciplinska komisija španskog saveza kaznila ga je zbog "javnog ponašanja koje narušava sportsko dostojanstvo i ugled".

U incident su bili uključeni i drugi članovi Andore – predsednik kluba Feran Vilaseka suspendovan je na četiri meseca, dok je sportski direktor Đaume Nogeš takođe kažnjen.

Andora je trenutno desetoplasirani tim španske druge lige.