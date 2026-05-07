Finale Lige šampiona za sezonu 2025/26 biće odigrano u Budimpešti, a za titulu prvaka Evrope će se boriti PSŽ i Arsenal. "Sveci" će braniti titulu osvojenu prošle godine, dok će "tobdžije" prvi put igrati finale posle 20 godina.

UEFA je uvela novo pravilo kada je reč o finalu. Utakmice su ranije počinjale u 20:45, pa u 21 čas, a ove sezone će bitka za "ušati" trofej početi u 18 časova.

Ideja UEFA je da omogući organizatoru bolje uslove za logističku pripremu i izvođenje finala, kao i da navijači širom sveta u realnom vremenu prate utakmicu sezone, kako je navela krovna organizacije. Takođe, na ovu promena uticalo je i finale 2022. Liverpula i Reala u Parizu, jer je kasnilo pola sata zbog haosa oko stadiona "Francuska".

- Naš cilj je da dan utakmice učinimo zaista prijatnim iskustvom za sve koji žele da budu deo uzbuđenja, kao i da stvorimo gostoljubivu atmosferu koja olakšava dolazak porodicama sa decom na najveću i najvažniju klupsku fudbalsku utakmicu sezone. Za navijače koji putuju to znači bolji pristup javnom prevozu, posebno nakon utakmice, kao i bezbedniji i praktičniji povratak sa stadiona. Za gradove domaćine, ovo će povećati pozitivan ekonomski uticaj događaja, jer će navijači imati mogućnost da nastave slavlje - saopštila je UEFA.

Predsednim UEFA Aleksandar Čeferin ističe da su u prvom planu kod donošenja ove odluke bili navijači.

- Ovom promenom stavljamo iskustvo navijača u središte našeg planiranja. Finale UEFA Lige šampiona je vrhunac fudbalske sezone, a novo vreme početka učiniće ga još dostupnijim, inkluzivnijim i značajnijim za sve koji su uključeni. Iako je početak u 21:00 po srednjoevropskom vremenu pogodan za utakmice tokom radne nedelje, raniji termin subotom za finale znači i raniji završetak, bez obzira na produžetke ili penale, i daje navijačima priliku da ostatak večeri provedu sa prijateljima i porodicom, uz utiske koje će poneti sa utakmice sezone - izjavio je Slovenac.