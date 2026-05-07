Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba crveno-belih Vladimir Cvetković preminuo je u 85. godini.

Kao funkcioner fudbalskog kluba postao je i šampion Evrope sa Zvezdom, a bio je ključan čovek u dovođenju Siniše Mihajlovića iz Vojvodine. Tada je čuveni Miha bio blizu prelaska u Partizan.

- I onda smo, praveći taj veliki tim Crvene zvezde, u pravom trenutku reagovali, tačno je falio igrač kao Miha. Mi smo u delegaciji predsednik Miša Sljepčević, tehnički direktor Džaja (Dragan Džajić) i ja generalni sekretar otišli na sastanak u Novi Sad da razgovaramo s Vojvodinom. Bili smo na ručku, mislim da je bio Petrovaradin. Miha je već bio dogovorio s Partizanom, odnosno Vojvodina se dogovorila. Trebali su da dobiju nekih 600-700.000 maraka. Praktično su se dogovorili, ali je Vojvodina nas primila iz kurtoazije i dobrih odnosa.

- U toku razgovora meni je stvarno palo na pamet nešto, bez konsultacije s Mišom i Džajom. Ja sam u klubu vodio sve finansije, pa i kasnije kad je došlo do nekih nesporazuma ja sam rekao da sam u klubu odlučivao od kafe do aviona. Pa palo mi je na pamet, bez konsultacije sa dvojicom vrlo bitnih ljudi, da im kažem "znate šta, mi vam sutra plaćamo milion maraka". Oni se pogledaše, ovo-ono, kažu "pristajemo". Kad se završio sastanak, Miša i Džaja me gledaju i kad smo krenuli za Beograd pitaju "Cvele, o čemu se radi". Rekoh, sad ću da vam kažem.

- Mi smo tada ušli u četvrtfinale Kupa evropskih šampiona, čekao nas je Dinamo Drezden. Sa Mihom su velike šanse da prođemo, jer je on tačno taj igrač koji nam je falio. Pa im kažem "ako prođemo Drezden, Miha se već isplatio. Ako ne prođemo Drezden, Miha se opet isplatio, a dobili smo savršenog igrača". Oni se nasmejaše. I došao je čovek koji je stvarno postao lider, i igrački, i ljudski, i po ponašanju.