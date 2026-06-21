Martin Baturina bi mogao da ostvari transfer karijere pošto su za njega zainteresovani klubovi iz Premijer lige, prenose italijanski mediji.

Kako navodi "Skaj Sport Italija", u trku za potpis veziste Koma su se uključili Mančester junajted i Aston Vila.

Baturina je skrenuo pažnju na sebe odličnom partijom protiv Engleske u prvom kolu Svetskog prvenstva. Hrvati su izgubili taj meč rezultatom 4:2, a Baturina je postigao sjajan gol u prvom poluvremenu, čime je postao tek drugi fudbaler iz Serije A koji se upisao u strelce na aktuelnom Mundijalu.

Imao je izvanrednu sezonu u Komu i bio je jedan od najzaslužnijih za istorijski plasman ovog kluba u Ligu šampiona. Njegove partije nisu prošle nezapaženo i od naredne sezone bi mogli da ga vidimo u najjačoj ligi na svetu.

Englezi pažljivo prate situaciju oko hrvatskog reprezentativca. Navodno je Komo već odbio ponudu vrednu čak 50 miliona evra, a veruje se da je upravo Aston Vila pokušala da dovede Baturinu, iako ime kluba nije zvanično potvrđeno.

Interesovanje za vezistu traje već duže vreme. Lids je još prošle zime slao ponudu koja je sa bonusima bila blizu 30 miliona evra, ali je Komo tada odbio mogućnost prodaje jer nije želeo da ostane bez jednog od ključnih igrača usred sezone.

Baturina sa italijanskim klubom ima ugovor do leta 2030. godine, dok ga specijalizovani sajt Transfermarkt trenutno procenjuje na oko 30 miliona evra.