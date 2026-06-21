Fudbaleri Crvene zvezde doputovali su danas u Austriju gde će se do 5. jula pripremati za novu sezonu u kojoj će braniti "duplu krunu" u domaćem prvenstvu i boriti se za ligašku fazu Lige šampiona, saopštio je beogradski klub.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković je u Austriju poveo 31 fudbalera, a to su: Mateus, Omri Glazer, Savo Radanović, Ivan Guteša, Nikola Stanković, Balša Papović, Rodrigao, Strahinja Baucal, Strahinja Eraković, Stefan Gudelj, Frenklin Tebo Učena, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Mahmudu Bađo, Matej Gaštarov, Rade Krunić, Tomas Handel, Dragan Anokić, Timi Maks Elšnik, Abu Fani, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Mirko Ivanić, Kristijan Balov, Daglas Ovusu, Mo Čam, Loizos Loizu, Aleksandar Katai, Džej Enem, Bruno Duarte.

Fudbaleri Crvene zvezde će 18. jula u prvom kolu Superlige Srbije dočekati ekipu Mačve.