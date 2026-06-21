Sudija iz Venecuele Hesus Valensuela biće glavni arbitar na meču između Bosne i Hercegovine i Katara u trećem kolu grupe B na Svetskom prvenstvu, saopštila je danas Međunarodna fudbalska federacija (FIFA).

Njegovi pomoćnici će takođe biti iz Venecuele Horhe Urego i Tulio Moreno.

Utakmica između BiH i Katara biće odigrana 24. juna od 21 čas u Sijetlu.

Drugi meč trećeg kola grupe B između Švajcarske i Kanade, koji je na programu 24. juna od 21 sat u Vankuveru, sudiće Brazilac Ramon Abati, a njemu će pomagati sunarodnici Danilo Manis i Rafael Alves.

FIFA je odredila da utakmicu trećeg kola grupe C između Maroka i Hatija sudi Holanđanin Dani Makeli. Pomoćne sudije biće takođe iz Holandije Hesel Stegstra i Jan de Vris. Duel između Maroka i Haitija biće odigran u ponoć između srede i četvrtka u Atlanti.

U isto vreme u Majamiju biće odigran drugi meč trećeg kola grupe C između Škotske i Brazila. Ovu utakmicu će suditi Cezar Ramos iz Meksika, a njemu će pomagati sunarodnici Alberto Morin i Marko Bisguera.

Meč trećeg kola grupe A između Češke i Meksika, koji je na programu 25. juna od tri časa u Meksiko Sitiju, sudiće Argentinac Jael Falkon Perez. Pomoćne sudije biće takođe iz Argentine Maksimilijano Del Veso i Fakundo Rodrigez.

Drugi duel trećeg kola grupe A između Južne Afrike i Južne Koreje biće odigran 25. juna od tri sata u Montereju. Glavni sudija na ovoj utakmici biće Argentinac Fakundo Teljo. Njemu će pomagati sunarodnici Huan Pablo Belati i Gabrijel Čade.