Fudbaleri Bosne i Hercegovine od 21 sat igraju meč drugog kola grupe B na Svetskom prvenstvu protiv Kanade. Utakmica se igra u Los Anđelesu, a navijači su već napravili haos u ovom gradu.

Navijači Bosne i Hercegovine su oduševili sve u Torontu u prvom kolu protiv Kanade, gde su zaludeli sve na ulicama zbog svoje brojnosti, a prema nekim procenama, čak je i oko 50 odsto stadiona bilo ispunjeno navijačima Zmajeva iz našeg komšiluka.

Deluje da će tako biti i u Los Anđelesu, a kako javlja Klix.ba, već je opšti haos na ulicama.

U Kaliforniji su trenutno jutarnji sati, što nije sprečilo navijače iz Bosne i Hercegovin eda okupiraju ulice. Čule su se mnoge pesme, bubnjevi, ali i urlici navijača koji marširaju ulicama čuvenog grada.