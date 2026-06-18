Holger Rune će propustiti ovogodišnji Vimbldon.

Danski teniser je prošle godine u Štokholmu doživeo tešku povredu Ahilove tetive. Najpre je planirao da se tokom proleća vrati na turniru u Hamburgu, ali je njegov tim saopštio da je tokom rehabilitacije došlo do manjeg pogoršanja situacije, zbog čega je doneta odluka da se povratak ponovo odloži. Potom je propustio Rolan Garos, a nećemo ga videti ni na Vimbldonu.

Njegov povratak bi mogli da očekujemo tokom letnje turneje u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, kada će se održati mastersi u Kanadi i Sinsinatiju, a zatim i poslednji grend slem u sezoni US open.

Rune je najbolji rezultat na Vimbldonu ostvario 2023. godine, kada je stigao do četvrtfinala. Podsetimo, prethodno je od trećeg grend slema sezone odustao i Italijan Lorenco Muzeti.

Vimbldon je na programu od 29. juna do 12. jula.