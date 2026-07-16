Srpski teniser Novak Đoković i Kanađanin Feliks Ože Alijasim odigrali su pravi maraton u četvrtfinalu Vimbldona gde je Srbin slavio posle više od pet sati igre.

Upravo je taj duel doveo stručnjake do polemike da li bi trebalo menjati pravila tenisa. Nekadašnji trener Serene Vilijams Reni Stabs smatra da bi bi trebalo da se ukine peti set.

- Mislim da bi najbolje rešenje bilo da se igra na tri dobijena seta, ali ako bude 2:2, da se pobednik odluči u taj-brejku do deset poena - rekla je Stabs u podkastu koji vodi i dodala:

- Ako govorimo o ženskom tenisu, i bez uvrede za žene ili muškarce, mislim da će teniserke igrati još duže mečeve. Jednostavno, nemaju toliko snažan servis. Videli ste i kod muškaraca da se sada igraju dugi poeni, ali oni ipak imaju izuzetno jake servise i osvajaju veliki broj poena upravo zahvaljujući početnom udarcu, naročito na travi - objasnila je Stabs.