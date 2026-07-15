Srpski teniser Novak Đoković stigao je do polufinala Vimbldona gde je vrlo lako položio oružje pred Janikom Sinerom.

Nekadašnji trener srpskog asa Andre Agasi pričao je u promenama igre, odnosno koliko se njegovo fizičko stanje promenilo u poslednjih nekoliko godina.

– Mnogo puta sam video Novaka kako se žali na probleme sa telom, ali uvek je pružao utisak da igra sa velikom željom. Sada mi se čini da krije kako se stvarno oseća - kaže Agasi i dodaje:

– Ponekad žuri sa odgovorom rivalu, bira svoj udarac oprezno, bira kako da potroši što manje energije. Sve to neće izaći na dobro na duži rok – prenosi njegove reči „Punto de brejk“.

Agasi smatra da je Đokoviću teško da dođe do završnice gren slem turnira.

– Nije nikakva tajna da Nole jedva stiže do završnice gren slemova. Nivo njegove igre je van dileme, ali njegovo fizičko stanje šalje signale. Na Australijan openu je stigao do finala jer se nije mnogo potrošio – podsetio je Agasi da mu se Lorenco Muzeti predao u trenutku kada je vodio sa 2:0 i bio na pragu pobede, dok Jakub Menšik nije ni izlazio na teren.- Protiv Sinera se mnogo potrošio u onom epskom polufinalu i zato u finalu nije mogao da parira Alkarasu osim u prvom setu.