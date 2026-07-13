Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije uspeo da osvoji Vimblodn, pošto je u polufinalu izgubio od Janika Sinera sa 3:0.

Novak je iz Londona otišao u Crnu Goru. Pojavile su se fotografije iz Herceg Novog gde je posetio jednu stomatološku kliniku. Da li ima neki problem sa zubom ili nešto slično nije poznato. Ali je bio tu i slikao se sa ljudima koji su se tu zatekli.

Izgleda da će u Crnoj Gori "napuniti baterije" pred američku turneju i seriju turnira koja sledi tamo kao uvertira za US Open. Prijavljen je za masters u Montrealu, ostaje da se vidi da li će zaista nastupiti tamo ili će promeniti plan.