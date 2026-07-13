Utakmica prvog kola grupe A između Partizana i Fihsea igraće se 9. ili 10. septembra u hali "Aleksandar Nikolić".
Partizan će u drugom kolu gostovati Portu, a zatim dočekati Vesprem.
Ekipa iz Beograda će potom u četvrtom kolu gostovati Vespremu pa će u petom kolu ugostiti Porto, a poslednju utakmicu prve faze LŠ odigraće u Nemačkoj protiv Fiksea.
Dve prvoplasirane ekipe izboriće plasman u narednu fazu Lige šampiona, dok će treći i četvrti tim takmičenje nastaviti u Ligi Evrope.
"Crno-beli" su dobili specijalnu pozivnicu za učešće u Ligi šampiona, koja se proširila sa dosadašnjih 16 na 24 kluba.
Partizan je poslednji put igrao u Ligi šampiona u sezoni 2012/13.
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