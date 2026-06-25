U novoj sezoni Lige šampiona igraće 24 tima koja će biti podeljena u šest grupa sa po četiri ekipe.



Pored Partizana u četvrtom šeširu se nalaze Arhus, Celje, Krins-Lucern, Kristijanstad i Vardar.

U prvom šeširu biće Olborg, Barselona, Nant, Magdeburg, Vesprem i Sporting. U drugom šeširu se nalaze Monpelje, PSŽ, Fikse Berlin, Melsungen, Pik Seged i Kjelce.

Rukometaši Zagreba, GOG-a, Kolštada, Visle Plok, Porta i Dinama iz Bukurešta biće u trećem šeširu.

Žreb LŠ biće održan sutra od 11 časova u Beču.