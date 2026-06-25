Velika tragedija dogodila se u Nju Džerziju tokom trajanja Svetskog prvenstva.

Naime, dve žene su poginule nakon zajedničkog gledanja utakmice kada je na njih naleteo vozač i pregazio ih na ulici.



Hitna pomoć brzo je reagovala, dve žene prevezene su u obližnju bolnicu, ali tamo je mogla biti samo konstatovana smrt. Za osumnjičenim se još uvek traga.

Kamere za nadzor na ulici snimile su osumnjičenog, identifikovanog kao 26-godišnji David J. Zapata-Vera, kako velikom brzinom prolazi kroz raskrsnicu, udara dve žene i odbacuje ih u vazduh.

Očevidac događaja tvrdio je da je Zapada Vera pritisnuo gas kada se na semaforu zatvaralo zeleno svetlo, proleteo je kroz raskrsnicu i pregazio dve žene.

U Nju Džerziju biće odigrano i finale ovogodišnjeg Svetskog prvenstva.