Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobedila je Katar sa 3:1 u poslednjem kolu grupe B na Svetskom prvenstvu i po prvi put u istoriji se plasirala u nokaut fazu Mundijala.

Na startu turnira Bosna i Hercegovina remizirala je sa Kanadom 1:1, a jedini gol za "zmajeve" postigao je Jovo Lukić, momak rođen u Šapcu. Ipak, posle toga pao je u drugi plan, pa je tako u porazu od Švajcarske (4:1) odigrao tek četiri minuta, dok je pobedu nad Katarom posmatrao sa klupe.

O statusu Lukića je između ostalog govorio i nekadašnji as reprezentacije Bosne i Hercegovine Marko Topić.

Topić je istakao da je najvažnije što je cilj ostvaren, ali se osvrnuo i na slabosti u igri "zmajeva".

- Pobeda je najvažnija i to se na kraju gleda. To je bio cilj. Alajbegović je čudo od igrača, daleko najbolji na utakmici. Međutim, bilo je mnogo oscilacija. Protivnici su nam nekoliko puta lako ulazili u peterac i stvarali prilike. Bajraktarević je u poslednje vreme upao u rupu, nadam se da će se to promeniti protiv Amerike. Vezni red i odbrana bili su dosta loši. Neka ozbiljnija ekipa bi to kaznila, kao što je Švajcarska – rekao je Topić za Sportsport.ba.

Pita se zbog čega Jovo Lukć ne dobija veću šansu?

- Edin Džeko i Demirović nisu bili na svom nivou. Jedino je Alajbegović u potpunosti zadovoljio. Demirović se mnogo troši, ali bez konkretnog učinka. Zato mi nije jasno zašto ne ulaze Jovo Lukić ili Tabaković. Žao mi je Jove, postigao je gol i sada ga nema nigde. Ako jednom napadaču ne ide, logično je da šansu dobije drugi. To mi nije najjasnije, ali pobedi se ne sme gledati u zube - poručio je Topić.





