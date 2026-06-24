Švajcarska je prva u grupi sa sedam bodova, Kanada druga sa četiri koliko ima i trećeplasirana Bosna, dok je Katar poslednji na tabeli sa jednim bodom.

"Zmajevi" će gotovo sigurno biti jedna od osam najbolje trećeplasiranih reprezentacija koja nastavlja takmičenje, što će im biti prvi put u istoriji da se plasiraju u nokaut fazu Mundijala.

Izabranici Sergeja Barbareza bili su opasniji rival od samog početka susreta i već u uvodnim minutima stvorili su nekoliko dobrih prilika. Najpre je Ermedin Demirović zapretio udarcem sa ivice kaznenog prostora, da bi nedugo zatim Ivan Šunjić naterao golmana Mahmuda Abunadu na odličnu intervenciju.

Bosanskohercegovački tim nastavio je sa inicijativom, a Ivan Bašić je u 17. minutu šutirao malo iznad prečke. Posle pauze za osveženje usled visokih temperatura, domaći su nastavili sa napadima, a Aljbegović je iz slobodnog udarca pogodio živi zid.

Premoć na terenu konačno je krunisana u 29. minutu. Aljbegović je prihvatio loptu na ivici šesnaesterca, oslobodio se čuvara i snažnim udarcem pogodio same rašlje za vođstvo od 1:0.

Samo pet minuta kasnije Bosna i Hercegovina udvostručila je prednost. Posle opasne akcije i pritiska pred golom Katara, došlo je do nesporazuma u odbrani, a golman Abunada je nesrećno poslao loptu u sopstvenu mrežu za 2:0.

Do kraja prvog poluvremena viđene su prilike na obe strane. Edin Džeko je u 39. minutu pogodio stativu i propustio priliku da praktično reši pitanje pobednika, a Katar je kaznio taj promašaj u 42. minutu. Edmilson Žunior je odlično uposlio Hasana Al Hajdosa, koji je sa nekoliko metara pogodio praznu mrežu i smanjio na 2:1.

Gosti su mogli i do izjednačenja u završnici prvog dela igre, ali je Pedro Migel u nadoknadi vremena pogodio stativu.

U nastavku je Katar imao nešto veći posed lopte i pokušavao da dođe do izjednačenja. Najbolju priliku propustio je Akram Afif u 57. minutu kada je posle centaršuta šutirao pored gola iz izgledne pozicije.

Selektor Bosne i Hercegovine osvežio je ekipu izmenama, a jedan od rezervista, Ermin Mahmić, odigrao je značajnu ulogu u završnici susreta.

Katar je nastavio sa pritiskom, ali nije uspevao da ozbiljnije ugrozi Nikolu Vasilja, dok je sa druge strane Bosna i Hercegovina strpljivo čekala priliku iz kontranapada.

Ključni trenutak dogodio se u 80. minutu. Posle gužve u kaznenom prostoru, lopta se odbila do Ermina Mahmića koji je ostao sam u kaznenom prostoru i rutinski je poslao u mrežu za konačnih 3:1.

Što se tiče meča između Švajcarske i Kanade, u prvom poluvremenu su mreže mirovale, pa smo u drugih 45 minuta videli sva tri pogotka.

Samo što je počelo drugo poluvreme Švajcarska je povela preko Vargasa.

Na 2:0 povisio je Manzabi u 57. minutu, da bi konačnih 2:1 postavio David pogtkom u 76. minutu. Imala je Kanada nekoliko dobrih šansi do kraja susreta, ali nije uspela da stigne do izjednačenja.

BOSNA I HERCEGOVINA - KATAR 3:1 (2:1)

Stadion: Lumen (Sijetl)

Sudija: J. Valenzuela (Venecuela)

ŠVAJCARSKA - KANADA 2:1 (0:0)

Stadion: BC (Vankuver)

Sudija: R. Abati (Brazil)

Kraj i u Sijetlu, pobeda Bosne i Hercegovine! Završena je utakmica u Vankuveru, trijumf Švajcarske za prvo mesto u grupi! 90. minut - Igraće se još šest minuta. 86. minut - Navijači Bosne već slave. 80. minut - Goooool! Mahmić je strelac, Bosna i Hercegovina vodi 3:1! 79. minut - Snažan udarac Bajraktarevića, ipak tukao je po sredini gola, pa je uspeo da reaguje golman Katara. 76. minut - Gooool! Kanada smanjuje na 2:1, strelac je David! 69. minut - Idemo na pauzu za hidrataciju. 63. minut - Nova, dvostruka promena u reprezentaciji BiH. Katić i Džeko su završili utakmicu, što se iskusnom centarforu nije nimalo dopalo. Na terenu su Hadžikadunić i Mahmić.

58. minut - Prilika za Katar. Afif je šutirao sa leve strane iskosa, ali samo u spoljni deo mreže.

57. minut - Gooool! Švajcarska je duplirala prednost, strelac je Manzambi, morao je golman Kanade bolje da reaguje.

51. minut - Imao je Demirović dva na jedan sa Džekom, ali je poslao loptu daleko od svog iskusnijeg kolege iz napada. Propala je velika šansa.

46. minut - Goooool! Švajcarska vodi strelac je Vargas! Samo što je počelo drugo poluvreme Švajcarska je stigla do pogotka i ovo je rezultat koji joj donosi prvo mesto u grupi!

Poluvreme, Bosna vodi sa 2:1. Na utakmici Švajcarska - Kanada nema golova.

45.+2 - Mnogo sreće za Bosnu i Hercegovinu. Najlepša akcija Katara, Migel je pogodio stativu.

42. minut - Goooool! Katar se vraća u igru! Al Hajdos smanjuje na 2:1!

39. minut - Edin Džeko je sda pogodio stativu! Našao se iza leđa odbrane i savladao golmana, ali je lopta pogodila stativu.

34. minut - Goooool! Bosna i Hercegovina vodi 2:0! Ovog puta uz malo sreće "zmajevi" stižu do gola, pošto je Edin Džeko poželeo da vrati loptu pred gol, ali ju je nesrećni Al Brake ubacio u mrežu.

29. minut - Goooooool! Bosna i Hercegovina vodi spektakularnim golom Alajbegovića! Predriblao je trojicu čuvara, šutirao sa 25 metara i majstorski pogodio!

23. minut - Idemo na prvu pauzu za hidrataciju.

22. minut - Oboren je Demirović na 20 metara i Alajbegović je izveo slobodan udarac. Pogodio je pravo u glavu jednog fudbalera Katara.

17. minut - Solidan pokušaj Bašića iz velike daljine, lopta odlazi preko gola.

11. minut - Embolo se našao oči u oči sa golmanom Kanade, ali je šutirao pravo u golmana Kanade.

8. minut - Prvi korner na utakmici izveli su fudbaleri Katara, loše su to uradili.

3. minut - Sada je Šunjić probao i opet odlična intervencija Katara. Odličan početak fudbalera Bosne i Hercegovine.

2. minut - Odmah šansa za Bosnu i Hercegovinu, Demirović je tukao sa nekih 18 metara i dobrano oznojio dlanove golmana Katara.

1.minut - Utakmice su počele!

19.55 - Navijači Bosne se okupljaju ispred stadiona.

19.30 - U prvom kolu videli smo dva remija. Bosna i Hercegovina je sa Kanadom odigrala 1:1, dok je istim rezultatom završen susret između Švajcarske i Katara. Što se tiče drugog kola tu smo videli dve ubedljive pobede favorizovanih reprezentacija, Švajcarska je bila bolja od Bosne sa 4:1, dok je Kanada deklasirala Katar 6:0.

19.27 - Uoči poslednjeg kola situacija na tabeli je sledeća: Kanada i Švajcarska imaju po četiri boda, dok su na trećem odnosno četvrtom mestu Bosna i Hercegovina i Katar sa po jednim.

19.25 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmicama poslednjeg kola grupe B na Svetskom prvenstvu u kojem se sastaju Bosna i Hercegovina - Katar i Švajcarska - Kanada. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Sijetla i Vankuvera.