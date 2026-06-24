Navodi se da su razgovori stigli gotovo do same završnice, te da bi uskoro moglo da dođe do promocije Duška Ivanovića kao novog trenera.

Ivanović je prošle sezone bio trener Virtusa, ali je tokom iste došlo do prekida saradnje, a interesovanje mnogobrojnih klubova se pojavilo odmah. Ono što bi moglo da bude presudno su veoma dobri finansijski uslovi, kao i činjenica da Ivanović nije dobio ponudu da se vrati u elitno evropsko takmičenje.

Tokom karijere, Duško Ivanović je predvodio švajcarski Friburg, Đironu, Limož, Baskoniju, Barselonu, Panatinaikos, Himki, Bešiktaš, Crvenu zvezdu, Virtus. Osvojio je veliki broj trofeja - tri titule u Španiji, jednu u Srbiji, tri u Švajcarskoj, jednu u Francuskoj, trofej u Kup Radivoja Koraća (koji je tada bio međunarodno takmičenje), bio je najbolji trener Španije, Švajcarske…

Ivanović je podsećanja radi bio i vrhunski igrač, a tokom igračke karijere branio je boje Budućnosti, Jugoplastike, Đirone, Limoža i Friburga, a najveće uspehe je ostvario sa ekipom iz Splita, sa kojom je dva puta bio šampion Evrope.