Košarkaš Fenerbahčea Vejd Boldvin je otvoreno govorio o nekadašnjem treneru Crvene zvezde.

U intervjuu za "Euro Insiders", Boldvin je otvoreno kritikovao trenera Duška Ivanovića.

On se osvrnuo na sezonu 2021/22 kada su zajedno radili u Vitoriji. Boldvin tvrdi da nije mogao da se uklopi u Ivanovićev sistem igre i ocenjuje ga kao "jednog od najgorih trenera koje je imao".

-Nažalost Duško mi je bio trener. Ne volim ga uopšte. On je najgori trener kojeg sam ikada imao - rekao je Boldvin i dodao:

-Dusko je kombinacija svega - nije da je ogroman ili strašan, ali ne dopušta fleksibilnost. Nisam mogao da igram svoj stil, a on nije želeo da se prilagodi - rekao je 30-godišnji bek, koji je prethodno igrao u Bajernu i Makabiju, gde je bio centralna figura u napadu.