Crnogorski stručnjak Duško Ivanović imenovan je za novog trenera košarkaša Zenita iz Sankt Peterburga, saopštio je ruski klub.



Ivanović (68) je sa ruskim klubom potpisao trogodišnji ugovor. On je na mestu trenera Zenita zamenio Dejana Radonjića, koji je napustio ruski klub posle eliminacije od Uniksa u polufinalu VTB lige.

Ivanović je bio bez angažmana od marta ove godine, pošto je dobio otkaz u Virtusu iz Bolonje. On je pre Virtusa trenirao Friburg, Limož, Baskoniju, Barselonu, Panatinaikos, Himki, Bešiktaš i Crvenu zvezdu.