Barcokas (61) je trener Olimpijakosa od 2020, a prethodno je klub iz Pireja vodio od 2012. do 2014. godine. Grčki stručnjak je sa Olimpijakosom u dva mandata ukupno osvojio 14 trofeja.



Barcokas je prošle sezone sa ekipom iz Pireja osvojio Evroligu i titulu šampiona Grčke.

- Produženje saradnje na naredne tri godine ispunjava me radošću i emocijama. Za mene je Olimpijakos mnogo više od profesionalnog angažmana. To je moj klub, moj dom i najduže putovanje moje karijere. Sa njim sam imao privilegiju da doživim nezaboravne trenutke i dužnost svih nas je da se borimo za još više njih - rekao je Barcokas, preneo je zvanični sajt kluba.



- Pre svega želim da zahvalim predsednicima kluba, Jorgosu i Panajotisu Angelopulosu, na stabilnom odnosu poverenja koji smo izgradili svih ovih godina. To je odnos koji je ojačan međusobnim poštovanjem, iskrenošću i zajedničkom vizijom napretka Olimpijakosa. Veza sa našim navijačima za mene predstavlja nepresušan izvor snage - dodao je trener Olimpijakosa.