Košarkaš iz Dominikanske Republike Žan Montero potpisao je trogodišnji ugovor sa Olimpijakosom, saopštio je danas grčki klub.

Montero (23) je prethodne dve sezone bio član Valensije, a pre toga je igrao za Andoru, Betis i Gran Kanariju. On je prošle sezone za Valensiju u Evroligi prosečno beležio 14,4 poena, 4,8 asistencija, tri skoka i 1,1 ukradenu loptu.

Montero je prošle sezone izabran u idealnu petorku Evrolige, proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) plej-ofa Evrolige, a dobio je i nagradu "Zvezda u usponu".

Košarkaši Valensije su prošle sezone osvojili titulu u španskom prvenstvu, a igrali su i na F4 Evrolige gde su u polufinalu poraženi od Reala (90:105).

Olimpijakos je prošle sezone osvojio Evroligu, pošto je 24. maja u finalu F4 u Atini savladao Real rezultatom 92:85.