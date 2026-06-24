Po drugi put u klupskoj istoriji je Valensija šampion Španije!

Oni su pobedili Barselonu rezultatom 108:84 u Blaugrani i sa 3-1 u seriji došli do šampionskog pehara.

Žan Montero je imao 23 poena, 2 skoka i po 3 skoka i asistencije, dok je u utakmici broj tri imao čak 29 poena, 5 skokova i 6 asistencija, u drugoj 19 poena, 5 skokova i 6 asistencija, a u prvoj 24 poena, 5 skokova i 7 asistencija.

Na opšte oduševljenje navijača u narandžastim bojama, Žan Montero imenovan je za MVP, odnosno najkorisnijeg igrača finala ACB lige.