Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Katar sa 3:1, dok je Švajcarska bila bolja od Kanade 2:1 u poslednjem kolu grupe B na Svetskom prvenstvu.

Švajcarska je prva u grupi sa sedam bodova, Kanada druga sa četiri koliko ima i trećeplasirana Bosna, dok je Katar poslednji na tabeli sa jednim bodom.

"Zmajevi" će gotovo sigurno biti jedna od osam najbolje trećeplasiranih reprezentacija koja nastavlja takmičenje, što će im biti prvi put u istoriji da se plasiraju u nokaut fazu Mundijala.

Uoči turnira već je jasno naznačeno da trećeplasirani iz grupe "B", u kojoj je Bosna i Hercegovina, ide na najboljeg iz grupe "D" ili grupe "E".

Međutim, važno je ovde dodatno pojasniti zašto su mnogo veće šanse da to bude grupa "D". Trećeplasirane reprezentacije se raspoređuju prema unapred poznatoj formuli i tu BiH zavisi i od toga iz kojih sve grupa su prošli trećeplasirani. Postoji čak 330 različitih raspleta i u njih 329 - BiH ide na grupu "D", a u samo jednom na grupu "E".

To znači da će BiH igrati gotovo sigurno sa najboljim iz grupe u kojoj će SAD biti prva, dok samo u jednoj kombinaciji ide na Nemačku.

To će se desiti ako prolazak trećeplasiranih obezbede timovi iz sledećih grupa: B, E, G, H, I, J, K i L. Dakle, šanse su minimalne.







